Кунакі засумувала за сонцем і показалася в бікіні у воді та на пляжі

Марія Мельник 4 грудня, 17:00
Кунакі в океані

Колишня дружина французького актора Венсана Касселя, модель Тіна Кунакі показалася на відпочинку в теплих краях.

На фото 27-річна красуня попозувала під водою, на тлі заходу сонця та посвітила фігурою в сексілуках.

Кунакі під водою

Коли випадково відкрила фронтальну камеру


Сідниці Кунакі

В Insta-стрічці моделі жодних натяків на наявність спортивного способу життя, тож, схоже, формами кралечка завдячує генетиці

Тіна помічає і красу навколо себе

Тіна помічає і красу навколо себе

А хтось помічає і підловлює красу Кунакі

А хтось помічає і підловлює красу Кунакі

Сексуальний лук Кунакі

Сексуальний і водночас стриманий аутфіт моделі

Жодних коментарів. Сидить ідеально

Жодних коментарів. Сидить ідеально

Нагадаємо, Тіна після несподіваного розлучення з батьком своєї дитини Касселем не коментувала їхніх стосунків.

Як відомо, зі своєю новою коханою, моделлю Нарою Баптістою Кассель закрутив роман через кілька місяців після розлучення з Кунакі (у 2023-му). Невдовзі актор чекає на четверту дитину від Нари. Кассель має двох дочок Деву і Леоні від шлюбу з Монікою Белуччі, а також доньку Амазоні від Тіни.

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