Кунакі засумувала за сонцем і показалася в бікіні у воді та на пляжі
Колишня дружина французького актора Венсана Касселя, модель Тіна Кунакі показалася на відпочинку в теплих краях.
На фото 27-річна красуня попозувала під водою, на тлі заходу сонця та посвітила фігурою в сексілуках.
Нагадаємо, Тіна після несподіваного розлучення з батьком своєї дитини Касселем не коментувала їхніх стосунків.
Як відомо, зі своєю новою коханою, моделлю Нарою Баптістою Кассель закрутив роман через кілька місяців після розлучення з Кунакі (у 2023-му). Невдовзі актор чекає на четверту дитину від Нари. Кассель має двох дочок Деву і Леоні від шлюбу з Монікою Белуччі, а також доньку Амазоні від Тіни.
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