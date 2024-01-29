Робертс, Кунакі та Дженнер із 5-річною донькою засвітилися на показі за участю доньки Касселя
Паризький тиждень моди продовжує збирати довкола себе прихильників індустрії не лише через нові колекції, але й образи відвідувачів шоу.
Серед тих, до кого ось вже кілька днів поспіль прикута особлива увага – блогерка й теледіва Кайлі Дженнер.
На черговий показ, а саме французького бренду Jacquemus, вона знову прийшла у компанії своєї 5-річної дочки Стормі. Для виходу Дженнер обрала червоне міні в ретро стилі.
Також на заході вона зустріла супермодель Тіну Кунакі, із якою залюбки теревенила під прицілом папараці. Модель, яка ось уже майже рік, як холостякує, вбралася у чорне елегантне максі, що підкреслило її струнку фігуру.
До речі, також серед присутніх помітили актрис Джулію Робертс і Крістін Девіс. А от на подіум того дня вийшли моделі Дева Кассель, Джіджі Хадід й Емілі Ратаковскі.
Нагадаємо, раніше Ратаковскі розповідала, чи коле ботокс.
До речі, Кайлі Дженнер нещодавно вразила фанів лелітковим образом. Його порівняли з одним із луків Кім Кардашян.