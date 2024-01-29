Робертс, Кунакі та Дженнер із 5-річною донькою засвітилися на показі за участю доньки Касселя

Паризький тиждень моди продовжує збирати довкола себе прихильників індустрії не лише через нові колекції, але й образи відвідувачів шоу.

Серед тих, до кого ось вже кілька днів поспіль прикута особлива увага – блогерка й теледіва Кайлі Дженнер.

На черговий показ, а саме французького бренду Jacquemus, вона знову прийшла у компанії своєї 5-річної дочки Стормі. Для виходу Дженнер обрала червоне міні в ретро стилі.

Яскравим луком Дженнер вже встигла похизуватися у соцмережах скрін зі сторіс Instagram

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Також на заході вона зустріла супермодель Тіну Кунакі, із якою залюбки теревенила під прицілом папараці. Модель, яка ось уже майже рік, як холостякує, вбралася у чорне елегантне максі, що підкреслило її струнку фігуру.

"Про що ці дорослі говорять", – мабуть думає Стормі фото GETTY IMAGES

Тіна вбранням незвичного крою підкреслила струнку фігуру фото GETTY IMAGES

До речі, також серед присутніх помітили актрис Джулію Робертс і Крістін Девіс. А от на подіум того дня вийшли моделі Дева Кассель, Джіджі Хадід й Емілі Ратаковскі.

56-річна Робертс, яка нещодавно вразила обкладинкою Vogue, вбралася у чорний тотал-лук фото GETTY IMAGES

58-річна Крістін Девіс вигуляла костюм пастельно-жовтого кольору фото GETTY IMAGES

Донька Венсана Касселя та Моніки Белуччі нещодавно прийшла на один з показів із бойфрендом фото GETTY IMAGES

До речі, подейкують, що у Джіджі Хадід щонайкраще складаються стосунки із голлівудським актором Бредлі Купером фото GETTY IMAGES

Вбивчий погляд та елегантний лук Емілі Ратаковскі фото GETTY IMAGES

Нагадаємо, раніше Ратаковскі розповідала, чи коле ботокс.

До речі, Кайлі Дженнер нещодавно вразила фанів лелітковим образом. Його порівняли з одним із луків Кім Кардашян.