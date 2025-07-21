"Забрали мій дім": вагітна дружина депутата Жупанина показала знищену обстрілом квартиру батьків
Дружина депутата від партії "Слуга народу" Андрія Жупанина, володарка звання "Міс Україна International"-2018 Богдана (у дівоцтві Тарасик) повідомила про наслідки після нічної атаки РФ на Київ.
У сторіс в Instagram вагітна первістком дівчина показала, що залишилося від їхньої квартири після обстрілу.
"Не думала, що на 9 місяці вагітності буду розбирати залишки своєї квартири — тієї самої, яка сьогодні з'явилася в усіх медіа. Моя мама вижила лише тому, що після повітряної тривоги пішла в укриття. Здавалося б, другий поверх, внутрішній двір — шанс, що туди щось влучить, майже нульовий. Але саме той один на тисячу сьогодні трапився", - написала Богдана.
"А ми тепер починаємо новий період. Житимемо з чоловіком, мамою та трьома тваринами, і чекатимемо на нашу малечу, яка має з'явитися вже за 2–3 тижні. Надто багато вони у мене забрали. Але в мене ще багато дуже цінного, що я спробую вберегти що є сили❤️", - додала Жупанина, тато якої загинув на війні.
Нагадаємо, у черні Тарас та Олена Тополі показували, як їхня квартира постраждала після чергового обстрілу.
А у жовтні 2022 обстріл Києва дронами зруйнував будинок , поряд із яким мешкав телеведучий Єгор Гордєєв. Квартира ведучого дуже постраждала, але за рік він розказав, що її відновив.