"Забрали мій дім": вагітна дружина депутата Жупанина показала знищену обстрілом квартиру батьків

Дружина депутата від партії "Слуга народу" Андрія Жупанина, володарка звання "Міс Україна International"-2018 Богдана (у дівоцтві Тарасик) повідомила про наслідки після нічної атаки РФ на Київ.

У сторіс в Instagram вагітна первістком дівчина показала, що залишилося від їхньої квартири після обстрілу.

"Не думала, що на 9 місяці вагітності буду розбирати залишки своєї квартири — тієї самої, яка сьогодні з'явилася в усіх медіа. Моя мама вижила лише тому, що після повітряної тривоги пішла в укриття. Здавалося б, другий поверх, внутрішній двір — шанс, що туди щось влучить, майже нульовий. Але саме той один на тисячу сьогодні трапився", - написала Богдана.

У квартирі мешкала мама Богдани, яка була в цей час в укритті. "Її свідоме рішення — ховатися — врятувало їй життя", - зазначила Богдана.

Котика, на щастя, теж врятували

Ще одне нагадування спускатися в укриття під час нічних атак

"А ми тепер починаємо новий період. Житимемо з чоловіком, мамою та трьома тваринами, і чекатимемо на нашу малечу, яка має з'явитися вже за 2–3 тижні. Надто багато вони у мене забрали. Але в мене ще багато дуже цінного, що я спробую вберегти що є сили❤️", - додала Жупанина, тато якої загинув на війні.

Нагадаємо, у черні Тарас та Олена Тополі показували, як їхня квартира постраждала після чергового обстрілу.

А у жовтні 2022 обстріл Києва дронами зруйнував будинок , поряд із яким мешкав телеведучий Єгор Гордєєв. Квартира ведучого дуже постраждала, але за рік він розказав, що її відновив.