Квартиру Тараса і Олени Тополі розтрощило під час російського обстрілу Києва балістикою. Фото
Київська квартира музикантів Тараса і Олени Тополі сильно постраждала під час російського обстрілу столиці в ніч на 23 червня.
Про наслідки повідомив сам Тарас Тополя у соцмережах. Музикант зауважив, що вони з родиною, на щастя, живі.
"Сьогодні російська балістика рознесла нашу з коханою квартиру. Всередині все розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані. Нам пощастило, всі в родині живі. Так склалися обставини, Творець вберіг. Дякую….", - зазначив Тополя.
"На відміну від людей у будинку напроти, куди сталося пряме влучання. Там є жертви. Царство небесне всім, хто не пережив цю ніч. Пекельна лотерея… Всі коментарі - за декілька днів. Все буде Україна!", - написав лідер гурту "Антитіла".
Дружина Тараса, Олена Тополя виклала в Instagram відео, на якому вона намагається щось сказати, а позаду неї видно розтрощений будинок і пожежу.Нагадаємо, у жовтні 2022 обстріл Києві дронами зруйнував будинок , поряд із яким мешкав телеведучий Єгор Гордєєв. Квартира ведучого дуже постраждала, але за рік він розказав, що її відновив.
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