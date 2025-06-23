Квартиру Тараса і Олени Тополі розтрощило під час російського обстрілу Києва балістикою. Фото

Київська квартира музикантів Тараса і Олени Тополі сильно постраждала під час російського обстрілу столиці в ніч на 23 червня.





Про наслідки повідомив сам Тарас Тополя у соцмережах. Музикант зауважив, що вони з родиною, на щастя, живі.

"Сьогодні російська балістика рознесла нашу з коханою квартиру. Всередині все розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані. Нам пощастило, всі в родині живі. Так склалися обставини, Творець вберіг. Дякую….", - зазначив Тополя.

Так виглядає квартира Тополі після обстрілу росіян

"На відміну від людей у будинку напроти, куди сталося пряме влучання. Там є жертви. Царство небесне всім, хто не пережив цю ніч. Пекельна лотерея… Всі коментарі - за декілька днів. Все буде Україна!", - написав лідер гурту "Антитіла".

Тарас зауважив, що вони з дітьми і дружиною не постраждали. Деталей музикант не повідомляв

Дружина Тараса, Олена Тополя виклала в Instagram відео, на якому вона намагається щось сказати, а позаду неї видно розтрощений будинок і пожежу.