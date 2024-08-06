Нікітюк у Сеулі покрасувалася в традиційному корейському вбранні. Фото

Телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно поділилася простим сезонним рецептом смачної страви до сніданку, подалася у подорож до Південної Кореї.

У своєму Instagram вона вже встигла показати серію фото з поїздки, на яких показалася у традиційному одязі.

"Привіт із Сеула", – написала вона.

Ведучій пасує розкішне традиційне вбрання Південної Кореї фото з Instagram Лесі Нікітюк

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Телеведуча у Сеулі фото з Instagram



фото з Instagram

До речі, у подорожі Нікітюк їздить не лише світом, але й Україною. Наприклад, нещодавно вона показала місце на Хмельниччині, де потенційно могли б знімати популярний серіал "Бріджертони".

Нагадаємо, раніше Нікітюк розповідала, як доглядає за тілом.