Нікітюк у Сеулі покрасувалася в традиційному корейському вбранні. Фото
Телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно поділилася простим сезонним рецептом смачної страви до сніданку, подалася у подорож до Південної Кореї.
У своєму Instagram вона вже встигла показати серію фото з поїздки, на яких показалася у традиційному одязі.
"Привіт із Сеула", – написала вона.
До речі, у подорожі Нікітюк їздить не лише світом, але й Україною. Наприклад, нещодавно вона показала місце на Хмельниччині, де потенційно могли б знімати популярний серіал "Бріджертони".
Нагадаємо, раніше Нікітюк розповідала, як доглядає за тілом.
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