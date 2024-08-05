Для сніданку і для вечірки: Нікітюк поділилася смачним рецептом з квітів у духовці
Літо неодмінно приносить в наш раціон сезонні овочі та фрукти, а також наштовхує на різноманітні кулінарні експерименти.
Рецептом незвичайної страви – фаршированих квітів цукіні, поділилася телеведуча Леся Нікітюк.
Як переконує ведуча, страва підійде і до сніданку, і для частування гостей на вечірці.
Зокрема, для приготування вам знадобляться: квітки цукіні, консервований тунець, сир рікота, сир пармезан, петрушка та кріп, сіль і перець.
Спершу треба очистити квіти від нутрощів, тобто маточок та тичинок. Окремо в мисці перемішати тунець, сири і дрібно нарізану зелень. Сюди ж додати спеції за смаком.
Потім сумішшю начинити квіти та запікати в духовці 4 хвилини при температурі 240 градусів. Прикрасити зверху тертим пармезаном і подавати.
Нагадаємо, раніше блогерка Саша Бо також ділилася сезонним літнім рецептом із кабачків.