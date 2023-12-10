Нікітюк у спідньому заселфила свої принади. ФОТО

Телеведуча Леся Нікітюк потішила підписників новими пікантними фото.

Світлинами зірка поділилася в Instagram.

Леся показала знімок з ванної кімнати. Вона одягнута тільки у білизну коричневого кольору та з мокрим волоссям.

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"Evening mood (вечірній настрій, - ред.)", - написала телеведуча.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк вразила своїх шанувальників образом Мерилін Монро.

Також телеведуча звернулася до чоловіків, які кидають "дікпіки" їй у дірект та дала їм пораду.



