Нікітюк у спідньому заселфила свої принади. ФОТО
Телеведуча Леся Нікітюк потішила підписників новими пікантними фото.
Світлинами зірка поділилася в Instagram.
Леся показала знімок з ванної кімнати. Вона одягнута тільки у білизну коричневого кольору та з мокрим волоссям.
"Evening mood (вечірній настрій, - ред.)", - написала телеведуча.
Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк вразила своїх шанувальників образом Мерилін Монро.
Також телеведуча звернулася до чоловіків, які кидають "дікпіки" їй у дірект та дала їм пораду.
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