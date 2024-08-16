Лілі Коллінз в образі "Емілі в Парижі" продефілювала у сукні-квітці українського бренду. Відео

Днями у мережі відбулася прем’єра 4-го сезону серіалу від Netflix "Емілі в Парижі". І поки фани по всьому світу оцінюють сюжет на захоплюються чарівною Лілі Коллінз, українські прихильники із гордістю оцінюють гардероб її героїні.

Зокрема, мова про блакитну сукню вітчизняного бренду J’amemme, в якій головна актриса з’являється в одному з промо серіалу.

Лілі у квітковій сукні українського бренду скрін з відео

Реклама:

До речі, це не перший випадок, коли творці одного з найпопулярніших у контексті моди серіалу звертаються до українських брендів. Також сама актриса Лілі Коллінз знайома з ними не з чуток. У грудні 2022-го вона знялася для Vogue у шапці від дизайнера Руслана Багінського, чиї витвори носять Бейонсе, Періс Хілтон та інші селебріті.

Нагадаємо, серіал "Емілі в Парижі" у 2021-му році відзначився скандалом через одну із серій. В ній головною антагоністкою стала персонажка з України. Автори серіалу стереотипно зобразили дівчину, що викликало обурення користувачів мережі.