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Ліндсей Лохан у вінтажному сарафані від Chanel посвітила ногами коло панорамного вікна

Юлія Леськова - 5 квітня, 14:57
Ліндсей Лохан попозувала для фото
Фото з Instagram Ліндсей Лохан

38-річна американська акторка Ліндсей Лохан похвалилася в Instagram стрункою фігурою у вінтажній сукні.

Ліндсей попозувала у бузковому коротенькому сарафані Chanel з весняної колекції 1997 року від Карла Лагерфельда. Свій образ вона доповнила рожевою сумочкою з твіду, сонцезахисними окулярами та прикрасами.

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До речі, на початку лютого цього року Лінсей Лохан вперше показала свого 1,5-річного сина від арабського бізнесмена Бадара Шамаса.

А на премії Disney Лохан з'явилася у невагомій пастельній сукні. 

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