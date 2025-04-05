Ліндсей Лохан у вінтажному сарафані від Chanel посвітила ногами коло панорамного вікна
38-річна американська акторка Ліндсей Лохан похвалилася в Instagram стрункою фігурою у вінтажній сукні.
Ліндсей попозувала у бузковому коротенькому сарафані Chanel з весняної колекції 1997 року від Карла Лагерфельда. Свій образ вона доповнила рожевою сумочкою з твіду, сонцезахисними окулярами та прикрасами.
До речі, на початку лютого цього року Лінсей Лохан вперше показала свого 1,5-річного сина від арабського бізнесмена Бадара Шамаса.
А на премії Disney Лохан з'явилася у невагомій пастельній сукні.
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