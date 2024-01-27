Лобода у коротенькому топі виконала пристрасний танок на екзотичному відпочинку. Відео
Співачка Світлана Лобода зачарувала фанатів своїми танцями на тлі екзотичних пейзажів.
Відео зірка поділилася в Instagram.
На кадрах Лобода прогулюється по піску та танцює біля дерев'яної опори у плетеному блискучому костюмі, який складається з коротенького топу та довгої спідниці.
"Красивим здається все, на що дивишся…I що готуєш з любовʼю. Це так просто", - написала співачка під відео.
Нагадаємо, нещодавно співачка відпочивала на Балі перед своїм концертом та радувала шанувальників своїми фото.
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