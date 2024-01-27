Лобода у коротенькому топі виконала пристрасний танок на екзотичному відпочинку. Відео

Співачка Світлана Лобода зачарувала фанатів своїми танцями на тлі екзотичних пейзажів.

Відео зірка поділилася в Instagram.

На кадрах Лобода прогулюється по піску та танцює біля дерев'яної опори у плетеному блискучому костюмі, який складається з коротенького топу та довгої спідниці.

Скріншот з Instagram Світлани Лободи

Реклама:

До слова, зірка на Балі звикла ходити без мейку

"Красивим здається все, на що дивишся…I що готуєш з любовʼю. Це так просто", - написала співачка під відео.

Нагадаємо, нещодавно співачка відпочивала на Балі перед своїм концертом та радувала шанувальників своїми фото.



