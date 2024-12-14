"Нарешті хлопець її віку": відлучена від церкви Мадонна збурила мережу згенерованими ШІ фото з Папою Римським

Фото з Instagram Мадонни

66-річна американська співачка Мадонна розбурхала мережу фото з Папою Римським. Варто зазначити, що світлини були створені за допомогою штучного інтелекту.

Згенеровані кадри співачка показала у своєму Instagram.

ШІ зобразив Мадонну у звичному для неї обтислому корсеті та з прикрасами на шиї. Та й Папа вийшов схожим на себе.

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На світлині Мадонна стоїть, а Папа обіймає її за талію, його лице знаходиться дуже близько до обличчя співачки. На іншому кадрі вона тулиться до Понтифіка.

Мадонна знову шокувала своїх прихильників

Втім, ШІ дуже схоже зобразив співачку та Понтифіка

У мережі фанати Мадонни поділилися: дехто жартує, інші ж - обурені таким вчинком співачки.

Один з фанів висміяв її смак на молодих хлопців та заявив.

"Нарешті хлопець її віку", - написав користувач соцмереж.

Зазначимо, що Мадонну тричі відлучали від католицької церкви. Вперше це сталося 1989 року через кліп Like a Prayer, у якому було зображені палаючі хрести та еротичну сцену зі статуєю святого, що ожила.

У 2006 році історія повторилася. Обурення церкви викликав сценічний номер співачки, у якому вона у терновому вінку та прикута до роз'яття.

У 2022 році Мадонна напряму звернулася до Папи Франциска у соцмережі Х (колись Twitter) та попросила аудієнції. Вона зазначила, що хороша католичка, бо не лається, а відлучення від церкви вважає несправедливим.

Як відомо, Мадонна любить епатувати на релігійній темі. Зокрема у січні минулого року співачка влаштувала фотосесію для глянцю в образі Ісуса, а "апостоли" були напівголими.