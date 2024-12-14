"Нарешті хлопець її віку": відлучена від церкви Мадонна збурила мережу згенерованими ШІ фото з Папою Римським
66-річна американська співачка Мадонна розбурхала мережу фото з Папою Римським. Варто зазначити, що світлини були створені за допомогою штучного інтелекту.
Згенеровані кадри співачка показала у своєму Instagram.
ШІ зобразив Мадонну у звичному для неї обтислому корсеті та з прикрасами на шиї. Та й Папа вийшов схожим на себе.
На світлині Мадонна стоїть, а Папа обіймає її за талію, його лице знаходиться дуже близько до обличчя співачки. На іншому кадрі вона тулиться до Понтифіка.
У мережі фанати Мадонни поділилися: дехто жартує, інші ж - обурені таким вчинком співачки.
Один з фанів висміяв її смак на молодих хлопців та заявив.
"Нарешті хлопець її віку", - написав користувач соцмереж.
Зазначимо, що Мадонну тричі відлучали від католицької церкви. Вперше це сталося 1989 року через кліп Like a Prayer, у якому було зображені палаючі хрести та еротичну сцену зі статуєю святого, що ожила.
У 2006 році історія повторилася. Обурення церкви викликав сценічний номер співачки, у якому вона у терновому вінку та прикута до роз'яття.
У 2022 році Мадонна напряму звернулася до Папи Франциска у соцмережі Х (колись Twitter) та попросила аудієнції. Вона зазначила, що хороша католичка, бо не лається, а відлучення від церкви вважає несправедливим.
Як відомо, Мадонна любить епатувати на релігійній темі. Зокрема у січні минулого року співачка влаштувала фотосесію для глянцю в образі Ісуса, а "апостоли" були напівголими.