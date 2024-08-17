Мадонна з нагоди 66-річчя наробила фото у сексі-луках та в обіймах коханця

Юлія Леськова 17 серпня, 13:14
Мадонна позує для фото
Фото Ricardo Gomes

Американська співачка Мадонна 16 серпня відсвяткувала своє 66-річчя. Зірка поділилася новими фото з Італії.

На фото культова співачка позує у сексі-луках: червоній довгій сукні, рожевому корсеті та бежевому бюстгальтері та у чорному мереживному платті. На деяких світлинах Мадонна позує із молодиком, з яким їй приписують новий роман.

"Назад в Італію. З днем народження мене", - написала вона.


Мадонна позує для фото

Мадонна у свої 66 ще дасть фору молодшим колегам

Фото Ricardo Gomes
Мадонна показала нові фото
Фото Ricardo Gomes
Мадонна позує у сукні

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Фото Ricardo Gomes
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Фото Ricardo Gomes
Мадонна з молодиком на фото

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Фото Ricardo Gomes
Мадонна з чоловіком позує на фотосесії

Це був романтичний вечір з фотографом?

Фото Ricardo Gomes

Нагадаємо, у червні Мадонна влаштувала фотосесію з смокі-айс та золотим зубом.

Як відомо, після її всесвітнього туру деякі фани подали на неї позов до суду через надто відверті номери.

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