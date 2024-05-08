"Моїй шкірі можна позаздрити": Міс Паша похизувалася тілом у бікіні і розказала, як бореться з целюлітом

Переможниця конкурсу "Міс Україна"-2019, 28-річна Маргарита Паша розповіла, яким в який спосіб підтримує шкіру пружною та як бореться з целюлітом.

Як зізналася вона у своєму Instagram, найдієвішим є комплексний підхід. Мовляв, щоб підтримувати таку фігуру, як в неї (тобто ту, якій заздрять) треба слідкувати за своїм гормональним здоров’ям, правильно харчуватися та займатися спортом.

"Сьогодні поговоримо про целюліт… Скажу нескромно, якості моєї шкіри можна позаздрити, але це колосальна робота над собою. Головна ознака целюліта – візуальний прояв нерівностей шкіри ("апельсинової шкірки"). Головними причинами її виникнення є гормональні порушення, неправильне харчування і малорухомий спосіб життя", – написала Маргарита під своїми фото.

Як вважає сама Маргарита, її фізичній формі часто заздрять фото з Instagram Маргарити Паша

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Також у приклад Паша навела голлівудські фільми, в яких дівчата "витончено, повільно й усвідомлено пережовують кожен листочок салату, а перед роботою обов’язково роблять пробіжку узбережжям океану".

"Думаєте це про естетику фільмів? Зовсім ні. Правильне збалансоване харчування, спорт і здоровий спосіб життя – з цього починається краса і здоров’я", – підсумувала вона.

В яких саме фільмах Маргарита бачила описані у дописі сцени вона не уточнила фото з Instagram Маргарити Паша

28-річна дівчина дуже багато часу приділяє своїй зовнішності фото з instagram Маргарити Паша

Нагадаємо, раніше Паша демонструвала вправи, які робить для стрункої фігури.