Боса Ярославська в майці та джинсах попозувала в інтер'єрі для кежуал ФОТО

Колишня дружина харківського олігарха Олександра Ярославського, Марина повернулася з дітьми до Лондона після численних мандрів та потішила підписників затишною фотосесію вдома.

Ярославська попозувала у білій майці та широких джинсах в інтер'єрі, схожому на її лондонське житло.

Фото вийшли осінньо-атмосферними, а Марина на них трішки сумна та абсолютно негламурна, як зазвичай.

Ярославська показала затишний кежуал Фото Tim Ren

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"Будь собою", - підписала світлини Марина

Разом із Мариною позував один із її песиків, який вона завела рік тому

Нагадаємо, про розлучення з чоловіком і батьком трьох її дітей Марина Ярославська повідомила у квітні цього року, через рік після розриву. Пара була разом 16 років.