Боса Ярославська в майці та джинсах попозувала в інтер'єрі для кежуал ФОТО

ТаблоID 25 вересня, 11:15

Колишня дружина харківського олігарха Олександра Ярославського, Марина повернулася з дітьми до Лондона після численних мандрів та потішила підписників затишною фотосесію вдома.

Ярославська попозувала у білій майці та широких джинсах в інтер'єрі, схожому на її лондонське житло.

Фото вийшли осінньо-атмосферними, а Марина на них трішки сумна та абсолютно негламурна, як зазвичай.

Ярославська показала затишний кежуал

Ярославська показала затишний кежуал

Фото Tim Ren

Будь собою, - підписала світлини Марина

"Будь собою", - підписала світлини Марина

Разом із Мариною позував один із її песиків, який вона завела рік тому

Разом із Мариною позував один із її песиків, який вона завела рік тому

Нагадаємо, про розлучення з чоловіком і батьком трьох її дітей Марина Ярославська повідомила у квітні цього року, через рік після розриву. Пара була разом 16 років.

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