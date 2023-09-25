Боса Ярославська в майці та джинсах попозувала в інтер'єрі для кежуал ФОТО
Колишня дружина харківського олігарха Олександра Ярославського, Марина повернулася з дітьми до Лондона після численних мандрів та потішила підписників затишною фотосесію вдома.
Ярославська попозувала у білій майці та широких джинсах в інтер'єрі, схожому на її лондонське житло.
Фото вийшли осінньо-атмосферними, а Марина на них трішки сумна та абсолютно негламурна, як зазвичай.
Нагадаємо, про розлучення з чоловіком і батьком трьох її дітей Марина Ярославська повідомила у квітні цього року, через рік після розриву. Пара була разом 16 років.
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