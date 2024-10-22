Цукерберг на вечірці зацілував свою "королеву диско". Фото
Засновник Facebook Марк Цукерберг поділився новими фото з дружиною, Прісциллою Чан.
"Королева диско захотіла вечірку", - лаконічно відписав від добірку, опубліковану в Instagram.
Відео з запальними танцями, на жаль, нема, але розшиті паєтками луки говорять самі за себе - схоже, було весело.
Як відомо, Прісцилла і Марк одружені вже 12 років та виховують трьох спільних доньок.
Нагадаємо, на 40-річчя Цукерберга, яке той святкував у травні, дружина організувала йому "подорож у минуле".
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