Цукерберг на вечірці зацілував свою "королеву диско". Фото

Марія Ткаченко 22 жовтня, 11:15
Марк Цукерберг та Прісцилла Чан

Марк Цукерберг та його дружина Прісцилла Чан

Фото з Instagram Цукерберга

Засновник Facebook Марк Цукерберг поділився новими фото з дружиною, Прісциллою Чан.

"Королева диско захотіла вечірку", - лаконічно відписав від добірку, опубліковану в Instagram.

Дружина Марка Цукерберга

"Королева диско" Прісцилла


Відео з запальними танцями, на жаль, нема, але розшиті паєтками луки говорять самі за себе - схоже, було весело.

Марц Цукерберг із дружиною

Марк виконав бажання коханою

Цукерберг і Чан
Марк Цукерберг

Цукерберг і його половина тямлять у веселощах

Засновник фейсбук Цукерберг

Як відомо, Прісцилла і Марк одружені вже 12 років та виховують трьох спільних доньок.

Нагадаємо, на 40-річчя Цукерберга, яке той святкував у травні, дружина організувала йому "подорож у минуле".

Читайте також:

Цукерберг із нагоди Хануки замилував фото з доньками та оголосив, що його жінка змінила віру

Цукерберг зазнімкував 9-місячну доню на пляжі та знайшов дружину в кущах

"Спершу краду твої дані, потім украду твою дівчину": Цукерберг завдяки ШІ став сексі-бороданем і героєм мемів

"Чим більше мене, тим краще?": Цукерберг у себе в саду встановив статую дружини. Фото



Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів