Цукерберг на вечірці зацілував свою "королеву диско". Фото

Марк Цукерберг та його дружина Прісцилла Чан Фото з Instagram Цукерберга

Засновник Facebook Марк Цукерберг поділився новими фото з дружиною, Прісциллою Чан.

"Королева диско захотіла вечірку", - лаконічно відписав від добірку, опубліковану в Instagram.

"Королева диско" Прісцилла

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Відео з запальними танцями, на жаль, нема, але розшиті паєтками луки говорять самі за себе - схоже, було весело.

Марк виконав бажання коханою

Цукерберг і його половина тямлять у веселощах

Як відомо, Прісцилла і Марк одружені вже 12 років та виховують трьох спільних доньок.

Нагадаємо, на 40-річчя Цукерберга, яке той святкував у травні, дружина організувала йому "подорож у минуле".







