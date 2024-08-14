"Чим більше мене, тим краще?": Цукерберг у себе в саду встановив статую дружини. Фото
40-річний засновник Facebook Марк Цукерберг вирішив в оригінальний спосіб висловити любов до матері своїх дітей, дружини Прісцилли Чан.
Він замовив статую у вигляді своєї 39-річної коханої, яку поставив у себе в саду.
Фото Прісцилли поряд з її кам'яною копією Марк виклав в Instagram.
"Повертаємо римську традицію робити скульптури своєї дружини", - підписав фото Цукерберг.
Статую жінки Марк замовив у відомого американського митця Даніеля Аршама і вона зображує матір трьох дітей, яка стоїть у розвіяному вітром срібному одязі.
Чан поділилася дописом у сторіс та жартом написала: "Ти мене не зможеш не помітити". Крім того, у коментарях до фото вона запитала: "Чим більше мене, тим краще?".
Нагадаємо, у листопаді Марк і Прісцилла відзначатимуть 21-шу річницю свого знайомства. Пара побралася у травні 2012-го, а в грудні 2015-го у них народилася перша донька Макс. У серпні 2017 у Цукерберга і Чан народилася друга донька Огаст, а минулого року вони стали батьками третьої дівчинки - Аурелії.
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