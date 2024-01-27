"Lady in red" Костюк наробила звабливих фото в атласному платті

Юлія Леськова 27 січня, 11:12

21-річна тенісистка Марта Костюк поділилася новими звабливими фото зі своїми шанувальниками.

Світлини Марта показала у своєму Instagram.

Спортсменка відвідала ресторан в Австралії та наробила нових фото у спокусливій атласній сукні.

Обтисле плаття червоного кольору вигідно підкреслило стрункість Марти, а вирізи по боках надали образу особливого шарму.


Червоний дуже пасує спортсменці
Червоний дуже пасує спортсменці
Фото Instagram Марти Костюк
Вигідний ракурс - основа вдалого фото

Вигідний ракурс - основа вдалого фото

Фото Instagram Марти Костюк

Аутфіт Костюк доповнила блискучою сумочкою та розпущеним волоссям.

"Lady in red (леді у червоному, - ред.)", - написала Марта під фото.

Нагадаємо, на початку листопада Марта Костюк вийшла заміж та замилувала мережу ніжними весільними фото.


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