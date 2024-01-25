Донька Кравець романтичними фото привітала кохання свого життя з днем народження

25 січня, 17:30

Старша донька актриси і телеведучої Олена Кравець, 20-річна Маша 25-го січня святкує день народження свого бойфренда.

І хоча дівчина не часто показує його у мережі, з приводу свята вона закарбувала в Instagram чимало спільних моментів з Ростиславом.

"З днем народження, кохання мого життя", - написала Кравець.

Ростислав і похіп-хопить, і попалить

Ростислав і похіп-хопить, і попалить

скрін з instagram

Нагадаємо, вперше свого хлопця Маша показала у липні минулого року. Ростислав займається хіп-хопом. Цікаво, що на нього підписана і мама Маші (що, схоже, свідчить про рівень серйозності стосунків).

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Олена Кравець

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