20-річна донька Кравець показалася в обіймах хлопця. ФОТО
— Понеділок, 10 липня 2023, 09:17
Старша донька актриси і телеведучої Олена Кравець, Маша вперше показалася в мережі в обіймах хлопця.
20-річна дівчина виклала в сторіс чорно-біле фото, на якому її обіймає такий собі Ростислав Сидоренко.
До речі, на Ростислава підписана мама Маші, Олена Кравець.
Нагадаємо, нещодавно Олена Кравець показувала рідкісне фото своїх молодших дітей - двійнят Катрусі та Івана.
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