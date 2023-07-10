20-річна донька Кравець показалася в обіймах хлопця. ФОТО

Старша донька актриси і телеведучої Олена Кравець, Маша вперше показалася в мережі в обіймах хлопця.

20-річна дівчина виклала в сторіс чорно-біле фото, на якому її обіймає такий собі Ростислав Сидоренко.

Судячи з Instagram, хлопець Маші теж займається хіп-хопом

До речі, на Ростислава підписана мама Маші, Олена Кравець.

Нагадаємо, нещодавно Олена Кравець показувала рідкісне фото своїх молодших дітей - двійнят Катрусі та Івана.

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