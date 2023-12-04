Єфросиніна у топі та мінішортиках показала ранковий фітнес та як провела вихідний з сином
Телеведуча Маша Єфросиніна показала, як проходить її вихідний день.
У своєму Instagram вона поділилася відео, у якому розповіла, з чого складається проведена у компанії молодшого сина Сашка неділя.
"Недільний вайб з моїм best man ever: ранок на себе; обід з друзями; полуденок на парній терапії з психологом; вечір із кіно та тим, що мама "забороняє", – написала Єфросиніна під відео.
Як відомо, Сашко певний час жив у Польщі разом з бабусею, проте потім повернувся додому.
Нагаємо, у Єфросиніної є також старша дочка, 19-річна Нана. Дівчина певний час вчилася в Канаді, але згодом повернулася до України.
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