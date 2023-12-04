Єфросиніна у топі та мінішортиках показала ранковий фітнес та як провела вихідний з сином

Телеведуча Маша Єфросиніна показала, як проходить її вихідний день.

У своєму Instagram вона поділилася відео, у якому розповіла, з чого складається проведена у компанії молодшого сина Сашка неділя.

"Недільний вайб з моїм best man ever: ранок на себе; обід з друзями; полуденок на парній терапії з психологом; вечір із кіно та тим, що мама "забороняє", – написала Єфросиніна під відео.

Маша показалася у топі й коротеньких шовтах скріншот з Instagram

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Телеведуча зранку робить вправи для підтримки фігури скріншот з Instagram

Також Маша приділяє час б'юті-процедурам скріншот з Instagram

Єфросиніна показала обід з друзями скріншот з Instagram

Ведуча також відвідує парну терапію з сином скріншот Instagram

Під тим, що "мама забороняє" маються на увазі чипси скріншот з instagram

Як відомо, Сашко певний час жив у Польщі разом з бабусею, проте потім повернувся додому.

Нагаємо, у Єфросиніної є також старша дочка, 19-річна Нана. Дівчина певний час вчилася в Канаді, але згодом повернулася до України.