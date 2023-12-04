Єфросиніна у топі та мінішортиках показала ранковий фітнес та як провела вихідний з сином

Тетяна Сухачова 4 грудня 2023, 11:00

Телеведуча Маша Єфросиніна показала, як проходить її вихідний день.

У своєму Instagram вона поділилася відео, у якому розповіла, з чого складається проведена у компанії молодшого сина Сашка неділя.

"Недільний вайб з моїм best man ever: ранок на себе; обід з друзями; полуденок на парній терапії з психологом; вечір із кіно та тим, що мама "забороняє", – написала Єфросиніна під відео.

Маша показалася у топі й коротеньких шовтах
Маша показалася у топі й коротеньких шовтах
скріншот з Instagram

Телеведуча зранку робить вправи для підтримки фігури

Телеведуча зранку робить вправи для підтримки фігури

скріншот з Instagram
Також Маша приділяє час б'юті-процедурам
Також Маша приділяє час б'юті-процедурам
скріншот з Instagram
Єфросиніна показала обід з друзями

Єфросиніна показала обід з друзями

скріншот з Instagram
Ведуча також відвідує парну терапію з сином

Ведуча також відвідує парну терапію з сином

скріншот Instagram
Під тим, що мама забороняє маються на увазі чипси
Під тим, що "мама забороняє" маються на увазі чипси
скріншот з instagram

Як відомо, Сашко певний час жив у Польщі разом з бабусею, проте потім повернувся додому.

Нагаємо, у Єфросиніної є також старша дочка, 19-річна Нана. Дівчина певний час вчилася в Канаді, але згодом повернулася до України.

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єфросиніна

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