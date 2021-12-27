Єфросиніна розказала, чому дочка повернулася з Канади до України і куди вступатиме далі

Дочка телеведучої Марії Єфросиніної, Нана закінчила навчання в Канаді екстерном та повернулася до України.

Чому так сталося, Маша розказала Катерині Осадчій в "Світському житті".

"Так сталося, що вона потрапила у доросле життя за кордон, до Канади, саме у розпал пандемії. Вона не бачила ані країни, ані вулиць, вона не бачила нічого. Вона мешкала у резиденції, і усвідомлення того, що вона живе за 10 тисяч кілометрів від нас, навіть якщо у неї заболить живіт, їй нема куди йти, щось там у ній перегорнуло", - розказала Єфросиніна.

У лютому наступного року Нані виповниться 18 фото з Instagram

"Вона приймає рішення, що вона хоче бути ближче до нас і ставить нас перед фактом, що 12 клас коледжу вона здасть за один семестр, і здала", - додала Маша.

Нана не захотіла бути так далеко від своєї родини

Тепер у Нани попереду вступ до вишу, але точно не до Канади чи Америки.

"Це будуть європейські країни. Різні. Ми обрали п'ятірку університетів від найвищого ґатунку, де треба буде нирки продавати, до трохи меншого. Від Лондона до Австрії. Та я побоююся тих Лондонів, тих мажорських закладів, я до таких, більш демократичних схиляюся", - зізналася телеведуча.

Єфросиніна раніше казала, що їй дуже важко було відпускати доньку на навчання так далеко фото з Instagram

Єфросиніна також розказала, що донька хоче вивчати комунікації, соціологію чи навіть політологію.

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