Єфросиніна в ефектному максі та з драматичним мейкапом показала "іспанські вайби". Фото

Тетяна Сухачова 9 травня, 10:15

Телеведуча Маша Єфросиніна поділилася з підписниками Instagram чуттєвими фото.

Ведуча, яка рідко бере участь у фотосесіях, продемонструвала частину нової зйомки. Для них вона вбралася у яскраве, червоне максі, яке доповнила драматичним мейкапом.

"Іспанські вайби в моїй крові", – написала вона під фото.

Телеведуча показала нові кадри в ефектному вбранні

Телеведуча показала нові кадри в ефектному вбранні

фото з Instagram Маши Єфросиніної

Зі спини воно має витончений шлейф

Зі спини воно має витончений шлейф

фото з Instagram Маші Єфросиніної
Сукня підкреслила струнку фігуру ведучої

Сукня підкреслила струнку фігуру ведучої

фото з Instagram Маші Єфросиніної
фото з Instagram Маші Єфросиніної

До речі, нещодавно Маша розповіла, які стосунки її пов’язують із сестрою Лізою. Та, як відомо, була заміжня за сином експрезидента України Віктора Ющенка. Але вдруге вийшла заміж за російського бізнесмена. І після початку повномасштабної війни продовжує жити у Москві.

Нагадаємо, раніше Маша показала, як чоловік привітав її з 22-ю річницею знайомства.

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