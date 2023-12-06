Міс Апанасенко у короні, трусиках та корсеті стала в ефектну позу для ФОТО

Тетяна Сухачова 6 грудня 2023, 18:00

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт"-2022 Вікторія Апанасенко полюбляє ефектні луки.

Вкотре вона продемонструвала такий у своєму Instagram. Титулована красуня показалася у молочному вбранні з пишними рукавами та корсетом, а також короною на голові.

Ефектний образ підкреслив струнку талію красуні

Ефектний образ підкреслив струнку талію красуні

фото з Instagram Вікторії Апанасенко

Як відомо, Апанасенко хоч і не перемогла свого року, проте виграла конкурс національних костюмів. Його, до речі, невдовзі після “Міс Всесвіт” продали на аукціоні, а гроші відправили на протези українським військовим.


Нагадаємо, Апанасенко приховує своє особисте життя. Про красуню відомо лише її сімейний статус – заміжня. Побратися з коханим вона встигла у березні цього року. Свого обранця Віка не демонструє у соцмережах та не розкриває його імені.

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Модель Міс Україна Всесвіт

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