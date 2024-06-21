"П*зда сусідам": Кацурін показав, що йому на 35-річчя подарувала Дорофєєва. Фото

Це вже третій день народження, який Міша святкує з Надею

20-го червня ресторатор і музикант Міша Кацурін святкував 35-річчя і хизувався в мереж своїм подарунком від дружини Наді Дорофєєвої.

Надя того дня якраз випустила новий кліп і, судячи з соцмереж, була більше сконцентрована на його промоції, ніж на публічних вітаннях коханого. Однак про сюрприз для нього не забула.

Міша отримав від дружини піаніно.

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Це вже другий музичний інструмент мрії, який Надя подарувала чоловікові

"Мій подарунок. Пізда домашнім, сусідам, підписникам", - написав Кацурін в Instagram.

Нагадаємо, у березні 2022 стало відомо про розлучення Дорофєєвої із Дантесом. А в червні того ж року Надя і Міша підтвердили свій роман.

До речі, Кацурін на день народження Дорофєєвій дарує переважно коштовні прикраси.