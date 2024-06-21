"П*зда сусідам": Кацурін показав, що йому на 35-річчя подарувала Дорофєєва. Фото

ТаблоID 21 червня, 10:15
Кацурін цілує Дорофєєву

Це вже третій день народження, який Міша святкує з Надею

20-го червня ресторатор і музикант Міша Кацурін святкував 35-річчя і хизувався в мереж своїм подарунком від дружини Наді Дорофєєвої.

Надя того дня якраз випустила новий кліп і, судячи з соцмереж, була більше сконцентрована на його промоції, ніж на публічних вітаннях коханого. Однак про сюрприз для нього не забула.

Міша отримав від дружини піаніно.


Піаніно Кацуріна

Це вже другий музичний інструмент мрії, який Надя подарувала чоловікові

"Мій подарунок. Пізда домашнім, сусідам, підписникам", - написав Кацурін в Instagram.

Нагадаємо, у березні 2022 стало відомо про розлучення Дорофєєвої із Дантесом. А в червні того ж року Надя і Міша підтвердили свій роман.

До речі, Кацурін на день народження Дорофєєвій дарує переважно коштовні прикраси.

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