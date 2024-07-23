Мейхер у Греції підкреслила "божественні форми" ніжним шовком власного дизайну

Марія Мельник 23 липня, 15:00
Надя Мейхер в атласній сукні

Мейхер вважає, що найбільше її сукні пасують... їй

Екс-"ВІА Гра" і бізнесвумен Надія Мейхер продовжує економити на моделях задля реклами власного бренду.

Цього разу 42-річна Надя прорекламувала атласну сукню на тлі заходу сонця у Греції.

"Ніжний атласний шовк торкається твого тіла та підкреслює всі божественні форми твоєї суті.


Мейхер в сукні посвітила формами

До речі, за думкою Надії, вона не худне від спорту

10 років тому вона розказувала, чому не коле ботокс та не займається фітнесом

10 років тому вона розказувала, чому не коле ботокс та не займається фітнесом

Нині не відомо, де саме живе Мейхер та її родина. Раніше її помічали в Німеччині, знімала свої бренди в Іспанії, а тепер і у Греції.

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Мейхер
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