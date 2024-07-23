Мейхер у Греції підкреслила "божественні форми" ніжним шовком власного дизайну
Екс-"ВІА Гра" і бізнесвумен Надія Мейхер продовжує економити на моделях задля реклами власного бренду.
Цього разу 42-річна Надя прорекламувала атласну сукню на тлі заходу сонця у Греції.
"Ніжний атласний шовк торкається твого тіла та підкреслює всі божественні форми твоєї суті.
Нині не відомо, де саме живе Мейхер та її родина. Раніше її помічали в Німеччині, знімала свої бренди в Іспанії, а тепер і у Греції.
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