Мейхер у максісукнях та на підборах сміливо повигиналася для фото

Мейхер в сукнях наробила фото на тлі заходу сонця

Екс-"ВІА Гра" і бізнесвумен Надія Мейхер задля реклами власного бренду готова хіба що не відтворювати складні акробатичні рухи.

Цього разу виконавиця не просто попозувала, а на підборах у камінні показала екстремальний позінг.

Мейхер прорекламувала дві сукні: "надлегку" на бретелях і чорно-бірюзову.

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Надія Мейхер рекламує не лише власні вироби, а й хизується своїми формами

Зйомка поступово перейшла у танці

Чого тільки не зробиш, щоб продати свою new one...

Як відомо, Мейхер та її родина не повідомляють, де живуть нині. Однах дві останні зйомки Надії проводили у Греції.