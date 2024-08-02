Мейхер у максісукнях та на підборах сміливо повигиналася для фото
Екс-"ВІА Гра" і бізнесвумен Надія Мейхер задля реклами власного бренду готова хіба що не відтворювати складні акробатичні рухи.
Цього разу виконавиця не просто попозувала, а на підборах у камінні показала екстремальний позінг.
Мейхер прорекламувала дві сукні: "надлегку" на бретелях і чорно-бірюзову.
Як відомо, Мейхер та її родина не повідомляють, де живуть нині. Однах дві останні зйомки Надії проводили у Греції.
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