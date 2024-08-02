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Мейхер у максісукнях та на підборах сміливо повигиналася для фото

Марія Мельник 2 серпня, 14:00
Мейхер в сукні та на підборах

Мейхер в сукнях наробила фото на тлі заходу сонця

Екс-"ВІА Гра" і бізнесвумен Надія Мейхер задля реклами власного бренду готова хіба що не відтворювати складні акробатичні рухи.

Цього разу виконавиця не просто попозувала, а на підборах у камінні показала екстремальний позінг.

Мейхер прорекламувала дві сукні: "надлегку" на бретелях і чорно-бірюзову.


Мейхер оголила стегно
Надія Мейхер рекламує не лише власні вироби, а й хизується своїми формами
Зйомка поступово перейшла у танці
Зйомка поступово перейшла у танці
Чого тільки не зробиш, щоб продати свою new one...

Чого тільки не зробиш, щоб продати свою new one...

Як відомо, Мейхер та її родина не повідомляють, де живуть нині. Однах дві останні зйомки Надії проводили у Греції.

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Мейхер
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