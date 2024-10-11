Мейхер у шкіряному міні з розрізом вдала пристрасть на тлі каміння

Марія Мельник 11 жовтня, 15:00
Усміхнена Мейхер

Надія Мейхер у своєму одягу

фото з Instagram

Екс-"ВІА Гра" і бізнесвумен Надія Мейхер продовжує самостійно рекламувати одяг власного бренду.

У своєму Instagram 42-річна Надія попозувала у костюмі зі шкіри на тлі каміння.

єдиному екземплярі", - емоційно попередила Мейхер.


Дорофєєіва у міні

Надія, до речі, не часто носить речі такої довжини

Як відомо, останні кілька років Instagram Мейхер складається лише з реклами її бренду одягу. А востаннє Надія спілкувалася з аудиторією у серпні 2022-го, коли розказувала, як її змінила війна.

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Мейхер
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