Мейхер у шкіряному міні з розрізом вдала пристрасть на тлі каміння
Екс-"ВІА Гра" і бізнесвумен Надія Мейхер продовжує самостійно рекламувати одяг власного бренду.
У своєму Instagram 42-річна Надія попозувала у костюмі зі шкіри на тлі каміння.
"У єдиному екземплярі", - емоційно попередила Мейхер.
Як відомо, останні кілька років Instagram Мейхер складається лише з реклами її бренду одягу. А востаннє Надія спілкувалася з аудиторією у серпні 2022-го, коли розказувала, як її змінила війна.
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