Мейхер у шкіряному міні з розрізом вдала пристрасть на тлі каміння

Надія Мейхер у своєму одягу фото з Instagram

Екс-"ВІА Гра" і бізнесвумен Надія Мейхер продовжує самостійно рекламувати одяг власного бренду.

У своєму Instagram 42-річна Надія попозувала у костюмі зі шкіри на тлі каміння.

"У єдиному екземплярі", - емоційно попередила Мейхер.

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Надія, до речі, не часто носить речі такої довжини

Як відомо, останні кілька років Instagram Мейхер складається лише з реклами її бренду одягу. А востаннє Надія спілкувалася з аудиторією у серпні 2022-го, коли розказувала, як її змінила війна.