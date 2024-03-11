Дорофєєва пригорнула до себе сина Кацуріна на зворушливому сімейному портреті. Фото

Співачка Надя Дорофєєва добре ладнає з дітьми свого чоловіка, ресторатора Міши Кацуріна від першого шлюбу з дизайнеркою Дашею Кацуріною.

Вкотре вона продемонструвала це у своїх соцмережах, показавши спільне сімейне фото з благовірним та дітьми. На милому знімку співачка обійняла хлопчика, а все сімейство дружньо показало язики.

У Кацуріна 2 дітей: донька Саша і син Іван скрін зі сторіс Наді Дорофєєвої

Як відомо, раніше Дорофєєва розповідала, чи хоче з Кацуріним мати власних дітей. Зірка, як відомо, 7 років була заміжня за співаком Володимиром Дантесом, але нащадків у шлюбі в них так і не з’явилося.

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Нагадаємо, раніше Даша Кацуріна демонструвала спільне заняття сина та Володимира Дантеса.