Дівчина Касселя у прозорій кофтинці посвітила грудьми та посмішкою на іспанському відпочинку. Фото

Тамара Кудрявченко 10 липня, 13:50
Нара Баптіста

Молода подруга Касселя теж модель, як і його ексдружина Тіна Кунакі

Фото з Instagram

Бразильська модель Нара Баптіста, відома своїм романом із на 30 років старшим за неї французьким актором Венсаном Касселем, поділилася фотозвітом з відпочинку на Мальорці.

27-річна красуня попозувала у білій спідничці та прозорій кофтинці під колір свого засмаглого тіла.

Подружка Венсана Касселя
Красуня посвітила грудьми і ногами

Окрім оголених грудей, Нара засліпила камеру ще й білосніжною посмішкою. Та пообіцяла, що фотографій з цієї подорожі буде ще більше.

Модель Нара Баптіста

Цікаво, кому це так посміхається Нара


Нагадаємо, роман Касселя з Баптістою триває вже близько року. Але розлучення з Кунакі актор так і не прокоментував.

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Венсан Кассель
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