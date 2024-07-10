Дівчина Касселя у прозорій кофтинці посвітила грудьми та посмішкою на іспанському відпочинку. Фото
Бразильська модель Нара Баптіста, відома своїм романом із на 30 років старшим за неї французьким актором Венсаном Касселем, поділилася фотозвітом з відпочинку на Мальорці.
27-річна красуня попозувала у білій спідничці та прозорій кофтинці під колір свого засмаглого тіла.
Окрім оголених грудей, Нара засліпила камеру ще й білосніжною посмішкою. Та пообіцяла, що фотографій з цієї подорожі буде ще більше.
Нагадаємо, роман Касселя з Баптістою триває вже близько року. Але розлучення з Кунакі актор так і не прокоментував.
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