Венсану Касселю приписують роман із на 30-років молодшою копією Кунакі

Схоже, 56-річний французький актор Венсан Кассель вже оговтався від розлучення з моделлю Тіною Кунакі, про причини якого досі ніхто з них нічого не казав.

Деякі французькі ЗМІ та користувачі мережі вважають, що в актора роман із 27-річною австралійською моделлю Нарою Баптістою.

Цікаво те, що дівчина дуже схожа на свою попередницю - Кунакі. Щоправда, декому з фоловерів здалося, що обраниця Касселя більше навіть схожа на актрису Зої Кравіц.

З цією красунею в актора начебто роман

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Венсан і Нара поки не з'являлися на людях разом, зате модель запостила актора у сторіс свого Instagram та прокоментувала його фото.

Кассель з'явився у сторіс Нари

То що: Кунакі чи Кравіц?

На цьому фото Нара справді схожа на Тіну

Цікаво, чи знає Кунакі про нову дівчину свого екса (на фото Тіна)

Французький секс-символ у гарній формі та, схоже, у гарній компанії

Нагадаємо, про розлучення Касселя з Кунакі стало відомо на початку квітня 2023 року. Ані Венсан, ані Тіна не коментували своє рішення розійтися після 5 років шлюбу.

У експодружжя є 4-річна дочка Амазоні.