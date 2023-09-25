Венсану Касселю приписують роман із на 30-років молодшою копією Кунакі
Схоже, 56-річний французький актор Венсан Кассель вже оговтався від розлучення з моделлю Тіною Кунакі, про причини якого досі ніхто з них нічого не казав.
Деякі французькі ЗМІ та користувачі мережі вважають, що в актора роман із 27-річною австралійською моделлю Нарою Баптістою.
Цікаво те, що дівчина дуже схожа на свою попередницю - Кунакі. Щоправда, декому з фоловерів здалося, що обраниця Касселя більше навіть схожа на актрису Зої Кравіц.
Венсан і Нара поки не з'являлися на людях разом, зате модель запостила актора у сторіс свого Instagram та прокоментувала його фото.
Нагадаємо, про розлучення Касселя з Кунакі стало відомо на початку квітня 2023 року. Ані Венсан, ані Тіна не коментували своє рішення розійтися після 5 років шлюбу.
У експодружжя є 4-річна дочка Амазоні.