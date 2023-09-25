Венсану Касселю приписують роман із на 30-років молодшою копією Кунакі

Тамара Кудрявченко 25 вересня, 15:40

Схоже, 56-річний французький актор Венсан Кассель вже оговтався від розлучення з моделлю Тіною Кунакі, про причини якого досі ніхто з них нічого не казав.

Деякі французькі ЗМІ та користувачі мережі вважають, що в актора роман із 27-річною австралійською моделлю Нарою Баптістою.

Цікаво те, що дівчина дуже схожа на свою попередницю - Кунакі. Щоправда, декому з фоловерів здалося, що обраниця Касселя більше навіть схожа на актрису Зої Кравіц.

З цією красунею в актора начебто роман

З цією красунею в актора начебто роман


Венсан і Нара поки не з'являлися на людях разом, зате модель запостила актора у сторіс свого Instagram та прокоментувала його фото.

Кассель з'явився у сторіс Нари

Кассель з'явився у сторіс Нари

То що: Кунакі чи Кравіц?

То що: Кунакі чи Кравіц?

На цьому фото Нара справді схожа на Тіну

На цьому фото Нара справді схожа на Тіну

Цікаво, чи знає Кунакі про нову дівчину свого екса (на фото Тіна)

Цікаво, чи знає Кунакі про нову дівчину свого екса (на фото Тіна)

Французький секс-символ у гарній формі та, схоже, у гарній компанії

Французький секс-символ у гарній формі та, схоже, у гарній компанії

Нагадаємо, про розлучення Касселя з Кунакі стало відомо на початку квітня 2023 року. Ані Венсан, ані Тіна не коментували своє рішення розійтися після 5 років шлюбу.

У експодружжя є 4-річна дочка Амазоні.

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