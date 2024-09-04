Оголені плечі і високий розріз: наречена Роналду вигуляла ефектну сукню на вечірці у Венеції. Фото

Тетяна Сухачова 4 вересня, 14:00

Після ефектного прибуття до Венеції наречена футболіста Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес показалася на вечірці, присвяченій дню народження тамтешнього видання Diva E Donna в рамках Венеційського кінофестивалю.

На парадному хіднику гламурного івента Джіо з’явилася у розкішній корсетній сукні білого кольору, яка підкремалила її форми. Образ наречена спортсмена доповнила масивними діамантовими прикрасами.

Наречена Роналду Джорджина Родрігес
Поява Родрігес на парадному хіднику
фото GETTY IMAGES
Джорджина Родрігес
Красуня доповнила образ діамантовими прикрасами
фото GETTY IMAGES

До речі, Джорджина для парадних хідників найчастіше обирає саме обтислі вбрання, а також доповнює її розкішними ювелірними виробами. Минулого року на Венеційському кінофестивалі Родрігес з’явилася у полум’яно-червоній сукні з величезним шлейфом.

Нагадаємо, Кріштіану і Джорджина заручені вже багато років, проте попри двох спільних дітей не поспішають ставити штамп у паспорті. Також подейкують, що жінка офіційно усиновила всіх дітей футболіста від попередніх стосунків.

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