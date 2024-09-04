Оголені плечі і високий розріз: наречена Роналду вигуляла ефектну сукню на вечірці у Венеції. Фото
Після ефектного прибуття до Венеції наречена футболіста Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес показалася на вечірці, присвяченій дню народження тамтешнього видання Diva E Donna в рамках Венеційського кінофестивалю.
На парадному хіднику гламурного івента Джіо з’явилася у розкішній корсетній сукні білого кольору, яка підкремалила її форми. Образ наречена спортсмена доповнила масивними діамантовими прикрасами.
До речі, Джорджина для парадних хідників найчастіше обирає саме обтислі вбрання, а також доповнює її розкішними ювелірними виробами. Минулого року на Венеційському кінофестивалі Родрігес з’явилася у полум’яно-червоній сукні з величезним шлейфом.
Нагадаємо, Кріштіану і Джорджина заручені вже багато років, проте попри двох спільних дітей не поспішають ставити штамп у паспорті. Також подейкують, що жінка офіційно усиновила всіх дітей футболіста від попередніх стосунків.