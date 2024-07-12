Наречена Роналду в бікіні заселфила соковиті принади та показала сімейний забіг у воду. Відео

Наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду, Джорджина Родрігес поділилася в Instagram черговою добіркою фото й відео з повсякденного життя їхньої сім'ї.

Причому одна зі світлин вийшла одночасно і гарячою, і мімімішною. 30-річна Джорджина у купальнику зробила селфі, продемонструвавши свою апетитну фігурку. В кадр також потрапили дитячі долоньки.

На одному з відео, яке запостила Родрігес, зірковий тато і старші діти бавлять і лоскочуть наймолодшеньку, 2-річну Беллу, а та аж заходиться реготом.

Як відомо, Джорджина та Кріштіану разом виховують п'ятьох нащадків.



