Наречена Роналду на сімейному відпочинку заселфила соковите тіло у яскравому бікіні. Фото

Марія Мельник 4 червня, 11:15

Наречена футболіста Кріштіану Роналду, блогерка Джорджина Родрігес продовжує тішити численних підписників пляжним контентом.

Цього разу 30-річна красуня в бікіні і з родиною наробила фото на Червоному морі.

Родрігес в купальнику

Джорджина не приховує, що дуже любить смачно попоїсти, однак потім старанно відпрацьовує у спортзалі

фото з instagram
Десь в іншому всесвіті

Десь в іншому всесвіті


наречена Роналду посвітила формами

Родрігес - володарка апетитних форм, які постійно треба тримати в тонусі

діти Роналду

Роналду з коханою виховують двох синів (Кріштіану та Матео) і трьох доньок (Еві, Алані, Белу)

Роналду з сином

Так виглядає справжня чоловіча тусовка

Нагадаємо, місяць тому Джорджина ділилася серією пікантних фото з Абу-Дабі.

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