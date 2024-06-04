Наречена Роналду на сімейному відпочинку заселфила соковите тіло у яскравому бікіні. Фото
Наречена футболіста Кріштіану Роналду, блогерка Джорджина Родрігес продовжує тішити численних підписників пляжним контентом.
Цього разу 30-річна красуня в бікіні і з родиною наробила фото на Червоному морі.
Нагадаємо, місяць тому Джорджина ділилася серією пікантних фото з Абу-Дабі.
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