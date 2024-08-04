"Наша сім'я ніколи не була щасливішою": королева Йорданії уперше стала бабусею та показалася з онукою. Фото

Королева Йорданії Ранія вперше стала бабусею фото з instagram

3-го серпня у спадкоємного принца Йорданії, 30-річного Хусейна бін Абдалли та його дружини, 30-річної принцеси Раджви Аль-Хусейн народилася донька.

Королева Ранія, яка відтепер носитиме статус бабусі, запостила зворушливі фото з онукою в Instagram.

Представники королівської родини повідомили, що принц і принцеса Йорданії назвали дівчинку Іман.

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Родина стояла в черзі, щоби побачити усмішку новонародженої Іман

Король уперше зустрівся з онукою

Для зустрічі з онукою королева Ранія одягнула оверсайзну сорочку і шорокі штани Zimmerman м'ятного кольору, строкаті підбори від Dior та завершила образ торбинкою Fendi.

Як відомо, Хусейн і Раджва оголосили про майбутнє батьківство у квітні. Для пари це буде перша спільна дитина.

До речі, у короля Йорданії Абдалли II та королеви Ранії четверо дітей. Принц Хусейн – старший з нащадків. Крім нього королівське подружжя має двох дочок Іман та Сальму, а також сина Хашима.