"Наша сім'я ніколи не була щасливішою": королева Йорданії уперше стала бабусею та показалася з онукою. Фото
3-го серпня у спадкоємного принца Йорданії, 30-річного Хусейна бін Абдалли та його дружини, 30-річної принцеси Раджви Аль-Хусейн народилася донька.
Королева Ранія, яка відтепер носитиме статус бабусі, запостила зворушливі фото з онукою в Instagram.
Представники королівської родини повідомили, що принц і принцеса Йорданії назвали дівчинку Іман.
Для зустрічі з онукою королева Ранія одягнула оверсайзну сорочку і шорокі штани Zimmerman м'ятного кольору, строкаті підбори від Dior та завершила образ торбинкою Fendi.
Як відомо, Хусейн і Раджва оголосили про майбутнє батьківство у квітні. Для пари це буде перша спільна дитина.
До речі, у короля Йорданії Абдалли II та королеви Ранії четверо дітей. Принц Хусейн – старший з нащадків. Крім нього королівське подружжя має двох дочок Іман та Сальму, а також сина Хашима.
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