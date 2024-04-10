53-річна королева Ранія вперше стане бабусею
Принц Йорданії Хусейн бін Абдалла II і його дружина, принцеса Раджва стануть батьками.
Для короля Абдалли ІІ та королеви Ранії це буде перший онук чи онучка.
Радісну новину 10-го квітня оголосили в Х (колишньому Twitter) палацу, супроводивши весільним фото 29-річного Хусейна і 29-річної Раджви.
Зазначається, що первісток Їхніх Високостей з'явиться на світ улітку.
Нагадаємо, Хусейн та Раджва одружилися в червні 2023-го. На пишне торжество з'їхалися представники королівських сімей з усього світу, були і принц Вільям із Кейт Міддлтон.
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