53-річна королева Ранія вперше стане бабусею

Принц Йорданії Хусейн бін Абдалла II і його дружина, принцеса Раджва стануть батьками.

Для короля Абдалли ІІ та королеви Ранії це буде перший онук чи онучка.

Радісну новину 10-го квітня оголосили в Х (колишньому Twitter) палацу, супроводивши весільним фото 29-річного Хусейна і 29-річної Раджви.

The Royal Hashemite Court is pleased to announce that Their Royal Highnesses Crown Prince Al Hussein bin Abdullah II and Princess Rajwa Al Hussein are expecting their first baby this summer



Details:https://t.co/BMO3YM9Tvt pic.twitter.com/BSOX40cSRH — RHC (@RHCJO) April 10, 2024

Зазначається, що первісток Їхніх Високостей з'явиться на світ улітку.

Майбутня бабуся Ранія зі старшим сином та невісткою Фото з Instagram принца Хусейна

Хлопчик або дівчинка народиться в пари, палац не розсекретив

Нагадаємо, Хусейн та Раджва одружилися в червні 2023-го. На пишне торжество з'їхалися представники королівських сімей з усього світу, були і принц Вільям із Кейт Міддлтон.











