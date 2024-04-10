53-річна королева Ранія вперше стане бабусею

Марія Ткаченко 10 квітня, 17:00

Принц Йорданії Хусейн бін Абдалла II і його дружина, принцеса Раджва стануть батьками.

Для короля Абдалли ІІ та королеви Ранії це буде перший онук чи онучка.

Радісну новину 10-го квітня оголосили в Х (колишньому Twitter) палацу, супроводивши весільним фото 29-річного Хусейна і 29-річної Раджви.

Зазначається, що первісток Їхніх Високостей з'явиться на світ улітку.

Майбутня бабуся Ранія зі старшим сином та невісткою

Майбутня бабуся Ранія зі старшим сином та невісткою

Фото з Instagram принца Хусейна
Хлопчик або дівчинка народиться в пари, палац не розсекретив

Хлопчик або дівчинка народиться в пари, палац не розсекретив

Нагадаємо, Хусейн та Раджва одружилися в червні 2023-го. На пишне торжество з'їхалися представники королівських сімей з усього світу, були і принц Вільям із Кейт Міддлтон.

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