Тренч, тотал-денім та шкіряний жакет: Каменських приміряла осінні образи на будь-який смак. Відео

Тетяна Сухачова 23 вересня, 15:20

Співачка Настя Каменських на своїй сторінці в Instagram продемонструвала низку осінніх образів, які от-от стануть актуальними, через наближення прохолоди.

Серед них були на різний смак, стиль та випадок. Зокрема, більш розслаблені, кежуальні та ділові.

"Напевно це вже останні теплі дні в цьому році, тож збираю осінні образи", – написала Настя під відео.

Співачка Настя Каменських

Лук для затишних вихідних

скрін з відео

Nk - Настя Каменських

Розслаблений для зустрічі з друзями

скрін з відео
Настя Каменських

Тотал-денім для прогулянки

скрін з відео
Співачка Каменських

Романтичний на побачення

скрін з відео
Артистка Настя Каменських

Для ділової зустрічі

скрін з відео

До речі, нещодавно Настя показалася зі сльозами на очах. Артистка поміркувала про слабкості та збереження ментального здоров’я, а також пояснила, чому просити допомогу – це нормально.

Нагадаємо, більше про тренди цієї осені TabloID розповідав у попередньому матеріалі.

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