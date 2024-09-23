Тренч, тотал-денім та шкіряний жакет: Каменських приміряла осінні образи на будь-який смак. Відео
Співачка Настя Каменських на своїй сторінці в Instagram продемонструвала низку осінніх образів, які от-от стануть актуальними, через наближення прохолоди.
Серед них були на різний смак, стиль та випадок. Зокрема, більш розслаблені, кежуальні та ділові.
"Напевно це вже останні теплі дні в цьому році, тож збираю осінні образи", – написала Настя під відео.
До речі, нещодавно Настя показалася зі сльозами на очах. Артистка поміркувала про слабкості та збереження ментального здоров’я, а також пояснила, чому просити допомогу – це нормально.
Нагадаємо, більше про тренди цієї осені TabloID розповідав у попередньому матеріалі.
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