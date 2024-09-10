Каменських зі сльозами на очах пояснила, чому просити про допомогу - ок

Марія Мельник 10 вересня, 14:00
Каменських у піжамі

Каменських впевнена, що думати про себе - ок

фото з instagram

Співачка Настя Каменських (NK) продовжує розповідати у своєму блозі, як тримати здоровий глузд в умовах війни.

Цього разу NK намагалася переконати українців у тому, що слабкість і бажання відпочити - це нормально.

"Сьогодні ми всі живемо в умовах постійного стресу та тривоги. У таких умовах кожен з нас відчуває на собі постійний тиск і страх не відповідати вимогам та очікуванням оточуючих. І в цих переживаннях ми можемо забути про найголовніше — себе та своє ментальне здоровʼя.

Важливо пам’ятати: ніхто не повинен відчувати провину за те, що хоче відпочити, за слабкість або за свої емоції. Кожен із нас має право брати паузу, коли це потрібно. Має право сказати "ні" іншим і "так" собі. Має право відчувати щастя й смуток одночасно", - пише Каменських.


Не бути ідеальним і дозволяти собі робити помилки, - порадила зірка

"Не бути ідеальним і дозволяти собі робити помилки", - порадила зірка

Не треба намагатися догодити всім - теж ок

Не треба намагатися догодити всім - теж ок

Настя радить не забувати і про відпочинок

Настя радить не забувати і про відпочинок


"Турбота про себе — це не егоїзм. Це необхідність, особливо в такі важкі часи. Кожен має право на підтримку, на відпочинок, на простір для себе. Давайте не забувати піклуватися про свій внутрішній світ", - закликає вона.

Співачка наполягає на тому, що слід давати відчути собі увесь спектр емоцій

Співачка наполягає на тому, що слід давати відчути собі увесь спектр емоцій

NK зі сльозами на очах пояснила, чому просити про допомогу - нормально

NK зі сльозами на очах пояснила, чому просити про допомогу - нормально

Нагадаємо, раніше Каменських розказувала, як справлятися з тривожністю.

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