Ексдружина Кличка приспустила штани для модельного досвіду. Відео

Ексдружина мера Києва Кличка, 50-річна Наталія Єгорова, яка віднедавно повернулася до роботи моделлю, показала свої робочі будні.

Єгорова запостила відео, де попозувала у широченних трендових джинсах, і трохи розказала про специфіку своєї роботи.

"Бути моделлю – це не просто позувати. Кожна фотосесія - це новий досвід, можливість проявити себе в ста різних мудах і спробувати всі види амплуа за короткий проміжок часу. Мені це дуже подобається!", - поділилася враженнями модель.

Наталія - приклад того, що в 50 можна розпочати нове життя фото з instagram

Реклама:

На знімальному майданчику жінка відчуває себе впевнено і розкуто

Над тілом модель старанно працює у спортзалі і вдома

Нагадаємо, раніше Єгорова ділилася смачним і корисним перекусом для тих, в кого не вистачає часу на готовку.