Заради імунітету: Денисенко і Хижняк цмокнулися у губи на очах у колег-чоловіків. Фото
Акторка Наталка Денисенко вразила шанувальників фото, на якому цілує колегу.
Світлиною зірка поділилася у своєму Instagram.
На кадрі Денисенко у весільній сукні та з букетом квітів цілує у губи свою колегу, акторку Антоніну Хижняк. Біля них стоять здивовані актори Тарас Цимбалюк та Павло Текучев.
"Лікарі довели, що під час поцілунку відбувається обмін мікрофлорою, так звана "перехресна імунотерапія". Так що дівчата просто підіймають свій імунітет. А може Тарас з Пашою теж хочуть підняти імунітет?" - написали на сторінці фільму, у якому зараз знімаються актори.
Нагадаємо, днями Наталка Денисенко епатувала підписників, коли повторила легендарну сцену із Шерон Стоун з фільму "Основний інстинкт" та розповіла, як спілкуватися з чоловіками.
Як відомо, акторка не соромиться розповідати про своє інтимне життя. Якось в інтерв'ю вона зізналася, що регулярно робить інтимні фото для свого чоловіка, актора та військового Андрія Федінчика.