Заради імунітету: Денисенко і Хижняк цмокнулися у губи на очах у колег-чоловіків. Фото

Фото з Instagram Наталки Денисенко

Акторка Наталка Денисенко вразила шанувальників фото, на якому цілує колегу.

Світлиною зірка поділилася у своєму Instagram.

На кадрі Денисенко у весільній сукні та з букетом квітів цілує у губи свою колегу, акторку Антоніну Хижняк. Біля них стоять здивовані актори Тарас Цимбалюк та Павло Текучев.

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У коментарях підписники зірки розділилися у думках: хтось вважає фото кумедним, інші - засудили акторок за поцілунок

"Лікарі довели, що під час поцілунку відбувається обмін мікрофлорою, так звана "перехресна імунотерапія". Так що дівчата просто підіймають свій імунітет. А може Тарас з Пашою теж хочуть підняти імунітет?" - написали на сторінці фільму, у якому зараз знімаються актори.

Нагадаємо, днями Наталка Денисенко епатувала підписників, коли повторила легендарну сцену із Шерон Стоун з фільму "Основний інстинкт" та розповіла, як спілкуватися з чоловіками.

Як відомо, акторка не соромиться розповідати про своє інтимне життя. Якось в інтерв'ю вона зізналася, що регулярно робить інтимні фото для свого чоловіка, актора та військового Андрія Федінчика.