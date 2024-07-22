"Трансформувати біль в любов": Денисенко в купальнику з ланцюжками дозволила підписникам хейт у свій бік
Акторка Наталка Денисенко, яка нині відпочиває в Туреччині, похизувалася фігурою і підняла тему хейту у мережі.
Денисенко у своєму улюбленому білому наробила фото на тлі заходу сонця і запевнила, що любить усіх своїх підписників.
"Чи можна фото в купальнику? Чи не занадто я худа? Чи не занадто я радію життю? Чи можна мені висловити свою думку, якщо вона відрізняється від вашої? Чи може все ж: прийняття, любов, усвідомленість, взаєморозуміння?", - поцікавилася вона.
"Нам всім дуже далеко до щасливого суспільства, якщо ми продовжимо вбивати одне одного словами… Зрозуміло чому, бо болю стільки багато, і ніхто не знає, що з цим робити. Треба проживати його і трансформувати в любов. Це складно, але тільки так вийде жити", - висловила свою думку Денисенко.
"Хейтери, коментарі завжди відкриті для вас. Знайте, що вас я теж люблю, бо без вас не було б таких охоплень. Я вам так вдячна", - подякувала Денисенко своїй аудиторії.
Як відомо, фото в купальнику - не перший інцидент, коли підписники хейтять акторку. Раніше Наталка опинилася в центрі скандалу через свій цілунок з відомою колегою.