"Трансформувати біль в любов": Денисенко в купальнику з ланцюжками дозволила підписникам хейт у свій бік

Марія Мельник 22 липня, 14:30
Денисенко в купальнику на узбережжі Туреччини

Денисенко в купальнику наробила фото на тлі моря

Акторка Наталка Денисенко, яка нині відпочиває в Туреччині, похизувалася фігурою і підняла тему хейту у мережі.

Денисенко у своєму улюбленому білому наробила фото на тлі заходу сонця і запевнила, що любить усіх своїх підписників.

"Чи можна фото в купальнику? Чи не занадто я худа? Чи не занадто я радію життю? Чи можна мені висловити свою думку, якщо вона відрізняється від вашої? Чи може все ж: прийняття, любов, усвідомленість, взаєморозуміння?", - поцікавилася вона.


"Нам всім дуже далеко до щасливого суспільства, якщо ми продовжимо вбивати одне одного словами… Зрозуміло чому, бо болю стільки багато, і ніхто не знає, що з цим робити. Треба проживати його і трансформувати в любов. Це складно, але тільки так вийде жити", - висловила свою думку Денисенко.

Денисенко у воді в купальнику

Акторка часто обирає Туреччину для відпустки

Струнка Наталка Денисенко на тлі моря

Хоча здебільшого Денисенко старанно позує для фото, вона не боїться показувати і справжню себе

"Хейтери, коментарі завжди відкриті для вас. Знайте, що вас я теж люблю, бо без вас не було б таких охоплень. Я вам так вдячна", - подякувала Денисенко своїй аудиторії.

Це Денисенко кличе своїх хейтерів порадувати її черговою порцією коментарів

Це Денисенко кличе своїх хейтерів порадувати її черговою порцією коментарів

Як відомо, фото в купальнику - не перший інцидент, коли підписники хейтять акторку. Раніше Наталка опинилася в центрі скандалу через свій цілунок з відомою колегою.

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