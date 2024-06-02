"Жодної думки за 60 секунд": Могилевська у позі лотоса поділилася власним "інсайтом на мільйон". Фото

Фото з Instagram Наталі Могилевської

Співачка Наталя Могилевська показалася перед шанувальниками на заквітчаній терасі та заговорила про важливість не думати ні про що хоча б хвилину щодня.

Світлинами співачка поділилася у своєму Instagram.

"Доброго ранку! Хочете інсайт на мільйон? Найважча робота в світі – нічого не робити та ні про що не думати", - написала Могилевська.

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Вона закликала підписників спробувати одну хвилину заплющити очі і ні про що не думати та попросила поділитися результатами у коментарях.

Могилевська помедитувала на сонечку

"Жодної думки за 60 секунд. Але! Прошу не впадати у відчай і продовжити свої спроби щодня. Будь-яка увага на внутрішні процеси, на своє тіло, дихання, стан так чи інакше відволікає нас від зовнішніх факторів: телефонів, реклами, роботи і допомагає краще відчувати, чого саме в житті ми потребуємо. Чи не переборщили ми в якихось напрямках? Чи не надто кудись женемося чи давимо на інших людей? Чи йдемо ми тією дорогою, що потрібно у своєму житті, чи давно звернули на путівець?", - поміркувала Наталя.

Могилевська поділилася з підписниками своєю звичкою

Нагадаємо, нещодавно Наталя Могилевська у міні посвітила стрункими ніжками на тлі "Батьківщини-матері".

Як відомо, якось Наталя ділилася своїми табу у вихованні прийомних доньок.