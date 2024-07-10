Неплях у сукні з бездонним декольте показала пристрасть на тлі антібських пейзажів

Неплях в білій сукні наробила фото в сонячній Франції

Володарка звання "Міс Всесвіт Україна"-2021 Анна Неплях не з тих, хто довго засиджується на одному місці.

30-річна міс, яка, судячи з фото, нині перебуває у Каннах, запостила сонячні фото у білій сексі-сукні.

Неплях змінила українські пейзажі з хатинами і конями на вишукане місто Антіб.

Реклама:

Зараз Неплях перебуває у комфортній для неї вазі, а не так давно важила на 15 кіло більше фото izmajlova_foto

До речі, раніше міс називала свій біологічний вік

Анна постаралася і передала максимальну пристрасть на фото

Багато одних й тих самих фото не буває

Як відомо, міс любить не лише красиво відпочивати, а й влаштовувати масштабні свята. Одним з останніх був її ювілей. Неплях зустріла свої 30 серед побитих келихів, свічок та зі струнним квартетом.