Веселі доньки та зацілований татко: невістка Луценка показала рідкісні фото з чоловіком і дітьми

Невістка колишнього генпрокурора України Юрія Луценка Анастасія показала милі сімейні фото з чоловіком та доньками.

Світлинами вона поділилася в Instagram.

На чорно-білих знімках родина весело розважається, ймовірно у парку. Донечки подружжя одягнуті у пишні світлі сукні.

Фото з Instagram Анастасії Луценко

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Не забула невістка Луценка й зацілувати його сина Олександра.

Настя зацілувала сина Луценка для фото

Нагадаємо, Олександр та Анастасія відгуляли весілля у вересні 2017-го.

Як відомо, перша донька у пари народилася у липні 2018 року, а друга - у травні 2022.