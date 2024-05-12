Веселі доньки та зацілований татко: невістка Луценка показала рідкісні фото з чоловіком і дітьми
Невістка колишнього генпрокурора України Юрія Луценка Анастасія показала милі сімейні фото з чоловіком та доньками.
Світлинами вона поділилася в Instagram.
На чорно-білих знімках родина весело розважається, ймовірно у парку. Донечки подружжя одягнуті у пишні світлі сукні.
Не забула невістка Луценка й зацілувати його сина Олександра.
Нагадаємо, Олександр та Анастасія відгуляли весілля у вересні 2017-го.
Як відомо, перша донька у пари народилася у липні 2018 року, а друга - у травні 2022.
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