Невістка Луценка замилувала мережу своїми Сашками. ФОТО
22 лютого 2022, 16:15
Невістка колишнього генпрокурора Юрія Луценка, Анастасія вирішила підтримати країну, показавши фото своїх найрідніших.
У сторіс Instagram Настя виклала спочатку вагітний живіт із підписом "Якби чоловіки знали, як складно цьому світу дістаються люди, вони б ніколи не затівали війни". А потім показала донечку Олександру з татом.
Нагадаємо, раніше фото онуки вже показували Ірина та Юрій Луценко. А їхня невістка не так давно відкрила у Києві салон краси.
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