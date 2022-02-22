Невістка Луценка замилувала мережу своїми Сашками. ФОТО

Невістка колишнього генпрокурора Юрія Луценка, Анастасія вирішила підтримати країну, показавши фото своїх найрідніших.

У сторіс Instagram Настя виклала спочатку вагітний живіт із підписом "Якби чоловіки знали, як складно цьому світу дістаються люди, вони б ніколи не затівали війни". А потім показала донечку Олександру з татом.

Цікаво, чи це Настін живіт і чи фото свіже

Старший син Луценків Олександр із трирічною донькою Сашею

Реклама:

Анастасія ледь не вперше постить такі фото

Нагадаємо, раніше фото онуки вже показували Ірина та Юрій Луценко. А їхня невістка не так давно відкрила у Києві салон краси.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Луценко привітав свою жінку-вулкан із 56-річчям. ФОТО

Луценко та його жінка в мілітарі покаталися на квадроциклах "офігенними" Карпатами

"Почуваюся на 25": Луценко у 54-й день народження показала фото з онукою та синами