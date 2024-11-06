Гирі, кардіо і тренажери: 46-річна Шерзінгер закликала до дисципліни гарячим тренування. Відео

Марія Мельник 6 листопада, 14:30
Ніколь Шерзінгер у сорочці та з хвостиком
фото з Instagram

Співачка Ніколь Шерзінгер, яка зустріла свої 46 у бікіні, показала, як дисциплінує себе щодня.

У своєму Instagram зірка запостила відео з тренування, де попітніла над ідеальною формою.

"Дисципліна — це свобода. Коли у тебе є дисципліна, ти отримуєш те, що хочеш. Коли в тебе немає дисципліни, ти не отримуєш того, чого справді хочеш", – процитувала Ніколь Вінус Вільямс.


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Судячи з виразу обличчя зірки, доводиться докладати чимало зусиль, щоби мати таку ідеальну форму

Судячи з виразу обличчя зірки, доводиться докладати чимало зусиль, щоби мати таку ідеальну форму

Як відомо, силові і кардіо тренування - не єдине, чим може похвалитися виконавиця у спортивній царині. Раніше Ніколь показувала, як балансує у стійці на голові.

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