Гирі, кардіо і тренажери: 46-річна Шерзінгер закликала до дисципліни гарячим тренування. Відео
Співачка Ніколь Шерзінгер, яка зустріла свої 46 у бікіні, показала, як дисциплінує себе щодня.
У своєму Instagram зірка запостила відео з тренування, де попітніла над ідеальною формою.
"Дисципліна — це свобода. Коли у тебе є дисципліна, ти отримуєш те, що хочеш. Коли в тебе немає дисципліни, ти не отримуєш того, чого справді хочеш", – процитувала Ніколь Вінус Вільямс.
Як відомо, силові і кардіо тренування - не єдине, чим може похвалитися виконавиця у спортивній царині. Раніше Ніколь показувала, як балансує у стійці на голові.
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