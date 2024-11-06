Заріцька у боді і лосинах вразила вправним перекидом та показала, як йде до кращої версії себе. Відео

Марія Мельник 6 листопада, 10:30
Заріцька у піджаку на концерті
фото з Instagram

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька продовжує нотувати у соцмережах, як бореться із зайвими кіло.

Цього разу 32-річна виконавиця показала щоденне тренування зі спортивним інвентарем.

"Я продовжую йти до кращої версії себе, стараюсь полюбити і ввести в звичку спортік. Навіть за кордоном між концертами я поставила собі ціль - тренуватись кожен день. Максимально спростила тренування, і підхід до них. Найкращою покупкою були ось ці резинки, з якими я тепер ношусь усюди", - написала вона.


Заріцька тренується в перервах між концертом

Олександра не забуває про спорт навіть у турах

скрін з Instagram
Заріцька у спортивному

Щоб урізноманітнити тренування, співачка використовує спеціальні резинки

Солістка гурту Kazka у спортивному

Солістка гурту Kazka у спортивному

А ще в Insta-сторіс виконавиця показала, як зробила перекид.

Сподіваємось, у Олександри гнучка шия

Сподіваємось, у Олександри гнучка шия

Заріцька зробила кумедний перекид

Співачка красиво вийшла з перекиду

Нагадаємо, максимальна вага Заріцької становила більше 135 кіло, після чого вона взялася худнути. Раніше Олександра похизувалася, скільки кг скинула за рік спортивного життя.

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