Два асистенти для шлейфу та розріз до спіднього: Ніколь Шерзінгер вигуляла ефектну сукню на театральну премію. Фото
Американська співачка і актриса Ніколь Шерзінгер отримала театральну премію Лоуренса Олів'є за найкращу жіночу роль у мюзиклі "Бульвар Сансет".
На церемонію нагородження, що відбулася 14-го квітня у Королівському Альберт-Холлі в Лондоні, 45-річна артистка прибула зі своїм нареченим Томом Евансом.
Для заходу Ніколь обрала розкішну чорну сукню на тонких бретелях і з височенним розрізом, який повністю оголював ногу зірки. А для шлейфу знадобилося два асистенти, які притримали його, коли Шерзінгер прямувала на червоний хідник.
До речі, свою бронзову засмагу Ніколь привезла за Гаваїв, де нещодавно відпочивала. Судячи зо всього, там співачка відзначала 39-річчя свого коханого, якого вітала у мережі кумедним фото в трусах.
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