"Цілунки з Лондона": невістка Бекхемів здивувала новою зачіскою. Фото

Тетяна Сухачова 4 жовтня, 16:45
Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем

Ось з таким волоссям дівчина ще тиждень тому відвідала показ свекрухи

фото з Instagram Ніколи Пельтц

Невістка Девіда та Вікторії Бекхемів, американська модель Нікола Пельтц несподівано показалася з оновленим іміджем.

Результатом експериментів дружина Брукліна Бекхема похвалилася у своєму Instagram.

"Цілунки з Лондона", – лаконічно написала вона, маючи на увазі свою поїздку з благовірним до свекрів.


Нікола Пельтц

Як вам оновлений імідж дівчини?

фото з Instagram Ніколи Пельтц

До речі, Нікола не боїться кардинально змінювати імідж. Дівчина, яка від природи є натуральною блондинкою, неодноразово дивувала новими зачісками та несподіваним кольором волосся.

Нагадаємо, Пельтц має досвід роботи не лише в моделінгу, але й зйомок у кіно. Однак, так само, як і у Брукліна, кар’єра дівчини поки лише у зародковому стані.

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