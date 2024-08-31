Первісток Бекхемів на відпочинку зацілував дружину та похизувався нею у бікіні. Фото

Фото з Instagram Брукліна Бекхема

Старший син Вікторії та Девіда Бекхемів, Бруклін, який нещодавно зламав плече, схоже, повністю одужав та чкурнув на відпочинок зі своєю дружиною, акторкою Ніколою Пельтц.

Спільні світлини він опублікував у своєму Instagram.

Бруклін показав фото, на яких катається з Ніколою на водному скутері, цілує її на катері, а також не впустив нагоди похизуватися стрункою фігурою Пельтц у бікіні.

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"Цілунки з дружиною", - підписав він кадри.

Бекхем зацілував дружину на тлі заходу сонця

Бруклін явно пишається своєю дружиною-красунею

Як не поцілуватися на водному скутері?

Нагадаємо, Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц одружилися навесні 2022-го. Помпезне весілля пара відсвяткувала у маєтку батька Ніколи, мільярдера Нельсона Пельтц у Маямі.

Як відомо, нещодавно у інтерв'ю 25-річний Бруклін розповів, як це бути первістком відомих батьків, чому не вийшло побудувати кар'єру футболіста, як його тато та до чого він прагне.