Первісток Бекхемів на відпочинку зацілував дружину та похизувався нею у бікіні. Фото
Старший син Вікторії та Девіда Бекхемів, Бруклін, який нещодавно зламав плече, схоже, повністю одужав та чкурнув на відпочинок зі своєю дружиною, акторкою Ніколою Пельтц.
Спільні світлини він опублікував у своєму Instagram.
Бруклін показав фото, на яких катається з Ніколою на водному скутері, цілує її на катері, а також не впустив нагоди похизуватися стрункою фігурою Пельтц у бікіні.
"Цілунки з дружиною", - підписав він кадри.
Нагадаємо, Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц одружилися навесні 2022-го. Помпезне весілля пара відсвяткувала у маєтку батька Ніколи, мільярдера Нельсона Пельтц у Маямі.
Як відомо, нещодавно у інтерв'ю 25-річний Бруклін розповів, як це бути первістком відомих батьків, чому не вийшло побудувати кар'єру футболіста, як його тато та до чого він прагне.
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