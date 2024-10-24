"Ніколи не вгадаєте, що буде цього року": Клум cклала підбірку своїх найбільш жахаючих луків до Геловіну
Німецька модель Гайді Клум вже багато років докладає чимало зусиль, щоби залишатися головною "Королевою Геловіну".
51-річна модель заздалегідь вишукує нетипові образи і готує епатажний костюм та нетривіальний мейк.
До святкування Геловіну-2024 модель вирішила пригадати, в яких костюмах з'являлася на публіці нещодавно і багато років тому.
"Ніколи не вгадаєте, що буде цього року", - заінтригувала фанатів королева епатажу.
Більше епатажних аутфітів шукайте у відео.
Щоби демонструвати на собі костюми і завжди ефектно виглядати, Гайді дбає про свою фізичну форму. Зірка багато працює із вагою, а іноді показує свої воркаути у мережі.
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