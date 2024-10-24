"Ніколи не вгадаєте, що буде цього року": Клум cклала підбірку своїх найбільш жахаючих луків до Геловіну

Епатажна Клум та її не менш обговорювані образи

Німецька модель Гайді Клум вже багато років докладає чимало зусиль, щоби залишатися головною "Королевою Геловіну".

51-річна модель заздалегідь вишукує нетипові образи і готує епатажний костюм та нетривіальний мейк.

До святкування Геловіну-2024 модель вирішила пригадати, в яких костюмах з'являлася на публіці нещодавно і багато років тому.

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"Ніколи не вгадаєте, що буде цього року", - заінтригувала фанатів королева епатажу.

Гайді можна було побачити в образі брюнетки

А як вам блакитна Клум?

Ймовірно, у моделі та її команди ну дуже багата фантазія

Багато золота не буває...

Кокетлива Гайді з віями 10D

Цікаво, що Клум вигадає цьогоріч? Якщо епатажніше, здавалося б, вже нема куди

У костюмі павича модель позувала минулого року

А черв’яком Гайді була у 2022-му

Більше епатажних аутфітів шукайте у відео.

Щоби демонструвати на собі костюми і завжди ефектно виглядати, Гайді дбає про свою фізичну форму. Зірка багато працює із вагою, а іноді показує свої воркаути у мережі.