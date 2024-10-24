"Ніколи не вгадаєте, що буде цього року": Клум cклала підбірку своїх найбільш жахаючих луків до Геловіну

Марія Мельник 24 жовтня, 17:20
Клум на коні та у шапочці

Епатажна Клум та її не менш обговорювані образи

Німецька модель Гайді Клум вже багато років докладає чимало зусиль, щоби залишатися головною "Королевою Геловіну".

51-річна модель заздалегідь вишукує нетипові образи і готує епатажний костюм та нетривіальний мейк.

До святкування Геловіну-2024 модель вирішила пригадати, в яких костюмах з'являлася на публіці нещодавно і багато років тому.


"Ніколи не вгадаєте, що буде цього року", - заінтригувала фанатів королева епатажу.

Клум у шкіряному декольте

Гайді можна було побачити в образі брюнетки

А як вам блакитна Клум?

А як вам блакитна Клум?

Ймовірно, у моделі та її команди ну дуже багата фантазія
Ймовірно, у моделі та її команди ну дуже багата фантазія
Гайді Клум у золотому костюмі до Геловіна

Багато золота не буває...

Модель Клум у червоному міні

Кокетлива Гайді з віями 10D

Цікаво, що Клум вигадає цьогоріч? Якщо епатажніше, здавалося б, вже нема куди

Цікаво, що Клум вигадає цьогоріч? Якщо епатажніше, здавалося б, вже нема куди

У костюмі павича модель позувала минулого року

У костюмі павича модель позувала минулого року

А черв’яком Гайді була у 2022-му

А черв’яком Гайді була у 2022-му

Більше епатажних аутфітів шукайте у відео.

Щоби демонструвати на собі костюми і завжди ефектно виглядати, Гайді дбає про свою фізичну форму. Зірка багато працює із вагою, а іноді показує свої воркаути у мережі.

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